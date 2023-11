Новий глава МЗС Британії і Блінкен у першій розмові говорили про підтримку України

Експрем’єр Британії Девід Кемерон, який очолив МЗС Сполученого Королівства, провів першу телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, у ній говорили, серед іншого, про продовження підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кемерон і Блінкен говорили про конфлікт на Близькому Сході та потребу у гуманітарних паузах, а також "триваючу підтримку Україні у її боротьбі з протиправною загарбницькою війною Росії", зазначили в британському МЗС.

