Новий глава МЗС Британії і Блінкен у першій розмові говорили про підтримку України

Експрем’єр Британії Девід Кемерон, який очолив МЗС Сполученого Королівства, провів першу телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, у ній говорили, серед іншого, про продовження підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кемерон і Блінкен говорили про конфлікт на Близькому Сході та потребу у гуманітарних паузах, а також "триваючу підтримку Україні у її боротьбі з протиправною загарбницькою війною Росії", зазначили в британському МЗС.

Foreign Secretary @David_Cameron spoke to @SecBlinken this evening.



They discussed the conflict in the Middle East, Israel’s right to self defence and the need for humanitarian pauses to allow the safe passage of aid into Gaza.



They also expressed their continued support for… November 13, 2023

У Держдепі розповіли, що Блінкен привітав Кемерона з призначенням та що вони підкреслили, що між Британією і США зберігаються особливі відносини і це важливо для регіональної та глобальної безпеки.

Посадовці "обговорили конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, у тому числі зусилля для збільшення постачань гуманітарної допомоги цивільним у Газі. Також обговорили відносини з Китаєм і співпрацю для того, щоб допомогти Україні вистояти в агресивній війні РФ", розповіли у комюніке американської сторони.

Нагадаємо, у понеділок Лондон оголосив про зміни у складі уряду. Зокрема, колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон очолив МЗС, а його попередник на цій посаді Джеймс Клеверлі перейшов у Міністерство внутрішніх справ замість Суелли Браверман, що відзначилась останнім часом суперечливими заявами.

Кемерон був відсутній на політичній арені понад сім років після того, як у липні 2016 року після референдуму про вихід Великої Британії з ЄС залишив посаду прем’єр-міністра.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба долучився до європейських колег, які привітали колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона з призначенням на посаду голови британського МЗС.

Читайте також: Прем’єр закордонних справ: Британія змінює міністрів та повертає до влади Девіда Кемерона.