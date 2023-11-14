Укр Рус Eng

Новий глава МЗС Британії і Блінкен у першій розмові говорили про підтримку України

Вівторок, 14 листопада 2023, 07:39

Експрем’єр Британії Девід Кемерон, який очолив МЗС Сполученого Королівства, провів першу телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, у ній говорили, серед іншого, про продовження підтримки України. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кемерон і Блінкен говорили про конфлікт на Близькому Сході та потребу у гуманітарних паузах, а також "триваючу підтримку Україні у її боротьбі з протиправною загарбницькою війною Росії", зазначили в британському МЗС. 

У Держдепі розповіли, що Блінкен привітав Кемерона з призначенням та що вони підкреслили, що між Британією і США зберігаються особливі відносини і це важливо для регіональної та глобальної безпеки. 

Посадовці "обговорили конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, у тому числі зусилля для збільшення постачань гуманітарної допомоги цивільним у Газі. Також обговорили відносини з Китаєм і співпрацю для того, щоб допомогти Україні вистояти в агресивній війні РФ", розповіли у комюніке американської сторони.

Нагадаємо, у понеділок Лондон оголосив про зміни у складі уряду. Зокрема, колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон очолив МЗС, а його попередник на цій посаді Джеймс Клеверлі перейшов у Міністерство внутрішніх справ замість Суелли Браверман, що відзначилась останнім часом суперечливими заявами.

Кемерон був відсутній на політичній арені понад сім років після того, як у липні 2016 року після референдуму про вихід Великої Британії з ЄС залишив посаду прем’єр-міністра.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба долучився до європейських колег, які привітали колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона з призначенням на посаду голови британського МЗС.

Читайте також: Прем’єр закордонних справ: Британія змінює міністрів та повертає до влади Девіда Кемерона.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія США