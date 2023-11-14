Новый глава МИД Британии и Блинкен в первом разговоре говорили о поддержке Украины

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, который возглавил МИД Соединенного Королевства, провел первый телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в нем говорили, среди прочего, о продолжении поддержки Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кэмерон и Блинкен обсудили конфликт на Ближнем Востоке и потребности в гуманитарных паузах, а также "продолжающуюся поддержку Украины в ее борьбе с противоправной захватнической войной России", отметили в британском МИД.

Foreign Secretary @David_Cameron spoke to @SecBlinken this evening.



They discussed the conflict in the Middle East, Israel’s right to self defence and the need for humanitarian pauses to allow the safe passage of aid into Gaza.



They also expressed their continued support for… November 13, 2023

В Госдепе рассказали, что Блинкен поздравил Кэмерона с назначением и что они подчеркнули, что между Британией и США сохраняются особые отношения и это важно для региональной и глобальной безопасности.

Чиновники "обсудили конфликт между Израилем и ХАМАС, в том числе усилия для увеличения поставок гуманитарной помощи гражданским в Газе. Также обсудили отношения с Китаем и сотрудничество для того, чтобы помочь Украине выстоять в агрессивной войне РФ", рассказали в коммюнике американской стороны.

Напомним, в понедельник Лондон объявил об изменениях в составе правительства. В частности, бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон возглавил МИД, а его предшественник на этом посту Джеймс Клеверли перешел в Министерство внутренних дел вместо Суэллы Браверман, которая отметилась в последнее время противоречивыми заявлениями.

Кэмерон отсутствовал на политической арене более семи лет после того, как в июле 2016 года после референдума о выходе Великобритании из ЕС покинул пост премьер-министра.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба присоединился к европейским коллегам, которые поздравили бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с назначением на должность главы британского МИД.

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