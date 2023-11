Новый глава МИД Британии и Блинкен в первом разговоре говорили о поддержке Украины

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, который возглавил МИД Соединенного Королевства, провел первый телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в нем говорили, среди прочего, о продолжении поддержки Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кэмерон и Блинкен обсудили конфликт на Ближнем Востоке и потребности в гуманитарных паузах, а также "продолжающуюся поддержку Украины в ее борьбе с противоправной захватнической войной России", отметили в британском МИД.

