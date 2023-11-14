Залужний обговорив з топ-генералом США потреби української армії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Як пише "Європейська правда", про це головнокомандувач повідомив у Facebook.

За його словами, вони обговорили плани на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська. Він пояснив, що передусім йдеться про снаряди, засоби протиповітряної оборони та дрони.

"Детально розповів про обстановку на фронті. Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована" – зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ сказав, що українські війська продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.

"Обговорили питання підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів. Висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російським агресором", – резюмував Залужний.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна незабаром може отримати 60 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які США викупили для неї у Йорданії.

Після тижнів суперечок Конгрес США досі не ухвалив рішення про мільярди доларів підтримки України. Затримки з фінансуванням змусили США почати обмежувати потік військової допомоги Києву, оскільки у Пентагону залишився лише 1 мільярд доларів на поповнення запасів озброєнь.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що відомство було змушене дозувати свою підтримку України.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США використали майже всі кошти, затверджені Конгресом на допомогу Україні.