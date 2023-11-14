Залужный обсудил с топ-генералом США потребности украинской армии

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Как пишет "Европейская правда", об этом главнокомандующий сообщил в Facebook.

По его словам, они обсудили планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинской армии. Он пояснил, что прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и дронах.

"Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая", – отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ сказал, что украинские войска продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

"Обсудили вопросы подготовки наших военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений. Выразил благодарность американским партнерам за поддержку и помощь Украине в борьбе с российским агрессором", – резюмировал Залужный.

Ранее СМИ сообщали, что Украина вскоре может получить 60 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, которые США выкупили для нее у Иордании.

После недель споров Конгресс США до сих пор не принял решение о миллиардах долларов поддержки Украины. Задержки с финансированием заставили США начать ограничивать поток военной помощи Киеву, поскольку у Пентагона осталось всего 1 миллиард долларов на пополнение запасов вооружений.

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство было вынуждено дозировать свою поддержку Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США использовали почти все средства, утвержденные Конгрессом в помощь Украине.