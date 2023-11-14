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США передали 22 мобільні котельні для громад у 5 областях України

Вівторок, 14 листопада 2023, 09:33

Сполучені Штати передали українським громадам 22 мобільні котельні для проходження зими в умовах війни, та готують нові такі поставки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Посол зазначила, що ця допомога допоможе українським громадам пройти зиму в умовах російських атак по цивільній інфраструктурі. 

"Ми передали 22 мобільні котельні, які забезпечать теплом вразливі громади в Чернігівській, Одеській, Вінницькій, Сумській та Донецькій областях. Далі буде більше", – розповіла Бріджит Брінк. 

Як повідомляли, на зустрічі керівника Офісу президента з держсекретарем США у Вашингтоні йшлося у тому числі про посилення захисту української критичної інфраструктури. 

Литва в останньому пакеті допомоги для України разом зі зброєю передала генератори. 

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США