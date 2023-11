США передали 22 мобильные котельные для общин в пяти областях Украины

Соединенные Штаты передали украинским общинам 22 мобильные котельные для прохождения зимы в условиях войны, и готовят новые такие поставки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Посол отметила, что эта помощь поможет украинским общинам пройти зиму в условиях российских атак по гражданской инфраструктуре.

The U.S. response to Russia’s barbaric attacks on the people of Ukraine: Get the hardest-hit communities what they need to stay warm. We’ve donated 22 mobile boiler houses that provide emergency heat to vulnerable communities in Chernihiv, Odesa, Vinnytsia, Sumy, and Donetsk… pic.twitter.com/kTaHIIfF3d