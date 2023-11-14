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США передали 22 мобильные котельные для общин в пяти областях Украины

Вторник, 14 ноября 2023, 09:33

Соединенные Штаты передали украинским общинам 22 мобильные котельные для прохождения зимы в условиях войны, и готовят новые такие поставки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Посол отметила, что эта помощь поможет украинским общинам пройти зиму в условиях российских атак по гражданской инфраструктуре.

"Мы передали 22 мобильные котельные, которые обеспечат теплом уязвимые общины в Черниговской, Одесской, Винницкой, Сумской и Донецкой областях. Дальше будет больше", – рассказала Бриджит Бринк.

Как сообщалось, на встрече руководителя Офиса президента с госсекретарем США в Вашингтоне речь шла в том числе об усилении защиты украинской критической инфраструктуры.

Литва в последнем пакете помощи для Украины вместе с оружием передала генераторы.

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США