В Британии говорят, что ИИ представляет угрозу для парламентских выборов

Национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что искусственный интеллект (ИИ) представляет угрозу для следующих парламентских выборов в стране, а кибератаки вражеских стран и их марионеток становится все труднее отслеживать.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP со ссылкой на ежегодный доклад ведомства.

В отчете подчеркивается угроза, которую быстро развивает ИИ для выборов, в том числе парламентских выборов в Великобритании, которые должны состояться не позднее января 2025 года, ведь поддельные видео и "гиперреалистичные боты" облегчат распространение дезинформации во время предвыборной кампании.

В докладе говорится, что в этом году появились связанные с государствами субъекты, которые представляют новую киберугрозу критически важным объектам национальной инфраструктуры, таким как энергетические, водопроводные и интернет-сети.

"В прошлом году появился новый класс киберпротивников в виде связанных с государствами субъектов, которые часто симпатизируют вторжению РФ в Украину и имеют идеологическую, а не финансовую мотивацию", – отмечает Центр кибербезопасности.

В документе сказано, что государства и связанные с ними группы представляют постоянную и значительную угрозу – от русскоязычных преступников, которые атакуют британские фирмы с требованиями выкупа, до связанных с Китаем киберакторов, использующих свои навыки для достижения "стратегических целей, угрожающих безопасности и стабильности интересов Великобритании".

Повторяя предупреждения британских разведывательных служб MI5 и MI6, Национальный центр кибербезопасности назвал становление Китая как технологической сверхдержавы "эпохальным вызовом для безопасности Великобритании".

"Мы рискуем, что Китай станет доминирующей силой в киберпространстве, если наши усилия по повышению устойчивости и развитию наших возможностей не будут за ним поспевать", – говорится в отчете.

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