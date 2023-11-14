Іспанія може надати охорону лідеру каталонських сепаратистів

Іспанія може надати охорону каталонському лідеру-втікачу Карлесу Пучдемону через кілька днів після того, як він погодився підтримати кандидатуру чинного глави уряду Педро Санчеса на наступний термін в обмін на амністію для каталонських сепаратистів.

Про це заявив у вівторок один з міністрів іспанського уряду, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

В Іспанії зростає напруженість через суперечливі плани амністувати сотні політиків і активістів, причетних до спроби відокремлення Каталонії від Іспанії у 2017 році.

Пучдемон, на якого Іспанія видала ордер на екстрадицію, ймовірно, стане найбільш високопоставленим бенефіціаром закону про амністію, проєкт якого був зареєстрований у парламенті в понеділок.

Його офіс вперше безрезультатно подав запит до іспанської влади про "захист і безпеку" у 2018 році і, за звичкою, безуспішно повторно його подавав.

6 листопада в листі, з яким ознайомилося агентство Reuters, офіс Пучдемона стверджував, що відбулося "підвищення рівня небезпеки і ризику" для каталонського політика.

Міністр Кабінету міністрів іспанського уряду Фелікс Боланос в інтерв'ю каталонській радіостанції RAC1 заявив, що запит, швидше за все, буде схвалений. Він зазначив, що кожен громадянин Іспанії має право на безпеку, "незалежно від того, скільки ідеологічних розбіжностей може існувати".

Лідер опозиції Альберто Нуньєс Фейхоо з правоцентристської Народної партії, яка очолює протести проти амністії, назвав угоду про безпеку для Пучдемона "сюрпризом".

"(Пучдемон) має величезну владу. Він пройшов шлях від ордера на арешт, який мав бути переданий іспанській поліції, до того, що його супроводжує іспанська поліція", – сказав він журналістам.

Пучдемон, який з 2017 року живе у вигнанні у Бельгії, став об'єктом глузувань і образ з боку іспанців, які вважають його лідером спроби державного перевороту.

У 2018 році в торговому центрі в Копенгагені до нього підійшов молодий іспанець і попросив поцілувати іспанський прапор. Пучдемон погодився, сказавши, що у нього немає "жодних проблем" з цим.

За даними місцевих ЗМІ, очікувана амністія торкнеться понад 300 прихильників незалежності Каталонії та 73 поліцейських, яким було пред'явлено звинувачення у перевищенні службових повноважень.

Це викликало масштабні протести правих та ультраправих сил, які тривають 11 днів поспіль.