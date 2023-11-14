Испания может предоставить охрану лидеру каталонских сепаратистов

Испания может предоставить охрану беглому каталонскому лидеру Карлесу Пучдемону через несколько дней после того, как он согласился поддержать кандидатуру действующего главы правительства Педро Санчеса на следующий срок в обмен на амнистию для каталонских сепаратистов.

Об этом заявил во вторник один из министров испанского правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В Испании растет напряженность из-за противоречивых планов амнистировать сотни политиков и активистов, причастных к попытке отделения Каталонии от Испании в 2017 году.

Пучдемон, на которого Испания выдала ордер на экстрадицию, вероятно, станет самым высокопоставленным бенефициаром закона об амнистии, чей проект был зарегистрирован в парламенте в понедельник.

Его офис впервые безрезультатно подал запрос к испанским властям о "защите и безопасности" в 2018 году и, по привычке, безуспешно повторно его подавал.

6 ноября в письме, с которым ознакомилось агентство Reuters, офис Пучдемона утверждал, что произошло "повышение уровня опасности и риска" для каталонского политика.

Министр Кабинета министров испанского правительства Феликс Боланос в интервью каталонской радиостанции RAC1 заявил, что запрос, скорее всего, будет одобрен. Он отметил, что каждый гражданин Испании имеет право на безопасность, "вне зависимости от того, сколько идеологических разногласий может существовать".

Лидер оппозиции Альберто Нуньес Фейхоо из правоцентристской Народной партии, которая возглавляет протесты против амнистии, назвал соглашение о безопасности для Пучдемона "сюрпризом".

"(Пучдемон) обладает огромной властью. Он прошел путь от ордера на арест, который должен был быть передан испанской полиции, до того, что его сопровождает испанская полиция", – сказал он журналистам.

Пучдемон, с 2017 года живущий в изгнании в Бельгии, стал объектом насмешек и оскорблений со стороны испанцев, которые считают его лидером попытки государственного переворота.

В 2018 году в торговом центре в Копенгагене к нему подошел молодой испанец и попросил поцеловать испанский флаг. Пучдемон согласился, сказав, что у него нет "никаких проблем" с этим.

По данным местных СМИ, ожидаемая амнистия коснется более 300 сторонников независимости Каталонии и 73 полицейских, которым было предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий.

Это вызвало масштабные протесты правых и ультраправых сил, которые продолжаются 11 дней подряд.