США й Британія оголосили чергові санкції проти членів і фінансистів ХАМАС

Сполучені Штати у вівторок спільно з Великою Британією оголосили про чергові санкції проти терористичного угруповання ХАМАС і джерел його фінансування у відповідь на його напад на Ізраїль на початку жовтня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заявах Міністерства фінансів і Державного департаменту США.

Зазначається, що третій раунд санкцій стосується ключових членів угруповання й механізмів, за допомогою яких Іран надає підтримку ХАМАС і Палестинському ісламському джихаду (ПІД; ісламістське угруповання, що базується в Сирії).

"Сьогоднішні санкції координуються з діями Великої Британії і спрямовані на захист міжнародної фінансової системи від зловживань з боку ХАМАС та їхніх поплічників", – вказує американський Мінфін.

До санкційного списку додали сім фізичних і дві юридичні особи, які надавали підтримку або діяли від імені ХАМАС або ПІД.

Паралельно Державний департамент США оголосив про санкції проти лідера бойового крила Палестинського ісламського джихаду, "Бригад Аль-Кудс", Акрама аль-Аджурі.

Як нагадує американське Міністерство фінансів, чергові санкції є вже третім раундом обмежувальних заходів проти ХАМАС після попередніх, оголошених 18 і 27 жовтня у відповідь на напад угруповання на Ізраїль.

Паралельно Ізраїль і Сполучені Штати підштовхують Європейський Союз із тим, щоб він також запровадив нові санкції проти угруповання ХАМАС.