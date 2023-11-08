США й Ізраїль тиснуть на ЄС, щоб той наклав нові санкції на ХАМАС

Ізраїль і Сполучені Штати підштовхують Європейський Союз із тим, щоб він запровадив нові санкції проти терористичного угруповання ХАМАС після нападу на ізраїльську територію 7 жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

П’ять дипломатів ЄС, із якими Politico поспілкувалась на умовах анонімності, заявили, що їм не відомо про пропозицію Єврокомісії щодо нових санкцій проти ХАМАС. Вони навели різні пояснення такій позиції.

Один співрозмовник сказав, що ЄС не може зібрати доказів причетності окремих лідерів ХАМАС до терористичної діяльності. Інший – на чутливість теми війни між Ізраїлем і ХАМАС у деяких країнах-членах, що ускладнить пошук одностайної підтримки санкцій.

Представник Єврокомісії заявив, що ХАМАС і так перебуває у списку терористичних організацій ЄС, тому "надання ресурсів, включно з фінансовими, прямо чи опосередковано доступних для ХАМАС, уже заборонене".

Водночас посол Ізраїлю в Хаїм Регев у розмові з Politico заявив, що нинішні обмеження не застосовуються належним чином і що необхідні подальші санкції для покарання причетних до терористичних дій угруповання.

"Ми вже почали обговорювати це питання в Європі і з ЄС, намагаючись зрозуміти, що можна зробити більше, тому що, зрештою, це (ХАМАС. – Ред.) загроза не тільки для Ізраїлю, але і для Європи", – додав дипломат.

Після нападу США запровадили санкції проти 10 ключових бойовиків ХАМАС, а також низки "фінансових посередників" у сусідніх країнах, як-то Судан, Туреччина, Алжир і Катар. Подібні заходи запровадила також Японія.