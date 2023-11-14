США и Британия объявили очередные санкции против членов и финансистов ХАМАС

Соединенные Штаты во вторник совместно с Великобританией объявили об очередных санкциях против террористической группировки ХАМАС и источников его финансирования в ответ на его нападение на Израиль в начале октября.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлениях Министерства финансов и Государственного департамента США.

Отмечается, что третий раунд санкций касается ключевых членов группировки и механизмов, с помощью которых Иран оказывает поддержку ХАМАС и Палестинскому исламскому джихаду (ПИД; исламистская группировка, базирующаяся в Сирии).

"Сегодняшние санкции координируются с действиями Великобритании и направлены на защиту международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны ХАМАС и их приспешников", – указывает американский Минфин.

В санкционный список добавили семь физических и два юридических лица, которые оказывали поддержку или действовали от имени ХАМАС или ПИД.

Параллельно Государственный департамент США объявил о санкциях против лидера боевого крыла Палестинского исламского джихада, "Бригад Аль-Кудс", Акрама аль-Аджури.

Как напоминает американское Министерство финансов, очередные санкции являются уже третьим раундом ограничительных мер против ХАМАС после предыдущих, объявленных 18 и 27 октября у в ответ на нападение группировки на Израиль.

Параллельно Израиль и Соединенные Штаты подталкивают Европейский Союз, чтобы он также ввел новые санкции против группировки ХАМАС.