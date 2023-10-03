МЗС Фінляндії проти закриття консульства РФ на Аландських островах – ЗМІ

Фінське Міністерство закордонних справ, яке готує доповідь про статус Аландських островів, схиляється до підтримки їхнього демілітаризованого статусу й збереження місцевого російського консульства.

Про це стало відомо фінському мовнику Yle з власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Фінське МЗС, йдеться в матеріалі Yle, дійшло висновку, що Фінляндії не варто намагатися скасувати принцип демілітаризації Аландських островів і закривати російське консульство в місті Марієгамна.

Позиція міністерства, за даними джерел мовника, ґрунтується на тому факті, що змінити поточний статус Аландських островів із юридичного погляду буде складно.

Хоча такий висновок фінського МЗС не є однозначним, там визнають, що статус Аландських островів пов'язаний великою кількістю міжнародних договорів. Тому скасувати його було б складно, а на односторонні дії Гельсінкі Росія, найімовірніше, відповість.

На політичному рівні у Фінляндії відповідне питання ще не обговорювалося. Однак громадянська ініціатива, що вимагає закриття консульства РФ на Аландських островах, вже надійшла на розгляд парламенту.

Становище консульства РФ на Аландських островах стало предметом обговорень після вступу Фінляндії до НАТО.

Дискусії розгорілися з новою силою після того, як Росія відкликала згоду на діяльність петрозаводського і мурманського відділень генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

У самому Марієгамні регулярно проводять акції під російським консульством проти її війни в Україні.

Нагадаємо, що з 1 жовтня у Фінляндії закрилось інше консульство Росії – в місті Турку.