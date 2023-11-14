Финляндия не будет закрывать консульство России на Аландских островах

Правительство Финляндии не намерено закрывать российское консульство в Мариехамне на Аландских островах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Вопрос присутствия российской дипмиссии на Аландах обсуждали во вторник на заседании министерской комиссии по вопросам внешней политики и безопасности при президенте Саули Ниинистё.

По этому поводу был подготовлен специальный доклад. В нем подчеркнули особый статус Аландских островов согласно международному праву, а также международно-правовые вопросы, касающиеся российского консульства.

На основании доклада было принято решение, что в сложившейся ситуации консульство РФ может продолжить работу.

Весной в Финляндии была создана петиция о закрытии консульства РФ.

Президент Саули Ниинистё запросил у МИД разъяснения о правовом статусе консульства РФ в Мариехамне.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что не стоит отменять принцип демилитаризации Аландских островов и закрывать консульство РФ.

Положение консульства РФ на Аландских островах стало предметом обсуждений после вступления Финляндии в НАТО.

Дискуссии разгорелись с новой силой после того, как Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

В самом Мариехамне регулярно проводят акции под российским консульством против войны в Украине.

Аландские острова – архипелаг в Балтийском море, автономия в составе Финляндии, населенная финскими шведами, имеющая особый демилитаризованный и моноязычный статус.