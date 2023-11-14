В Естонії хочуть ініціювати вотум недовіри прем'єрці Каллас

В Естонії партія "Вітчизна" (Isamaa) почала переговори з іншими політсилами, що представлені в Рійгікогу (парламенті), щоб ініціювати вотум недовіри прем'єр-міністерці Каї Каллас.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Центристська партія також хоче, щоб Каллас залишила свою посаду, заявив голова фракції центристів Танель Кійк.

За його словами, у Каллас "відсутній авторитет як на внутрішній, так і на міжнародній арені, щоб продовжувати обіймати свою посаду".

"Члени Партії реформ дистанціювалися від транспортного скандалу з перевезеннями на східному напрямку, пов'язаного з прем'єр-міністром, і заявили, що це особиста справа Каї Каллас. Це неправда. Питання довіри прем'єр-міністру – це справа Естонської держави", – заявив голова Isamaa Урмас Рейнсалу.

На думку голови парламентської фракції Isamaa Хеліра-Валдора Сеедера, вотум недовіри слід розглядати і в ширшому контексті.

"Вотум недовіри є не тільки оцінкою її діяльності на посаді прем'єр-міністерки, а й дає змогу вивести внутрішню політику Естонії з глухого кута і дає парламентським партіям можливість вийти з політичної кризи", – сказав він.

Сеедера вважає, що уряд Каллас "проводить політику наосліп", ігноруючи експертів і зацікавлені групи, що штовхає економіку, яка падала впродовж семи кварталів, у дедалі глибшу кризу.

"Замість того, щоб зрозуміти занепокоєння естонського народу з приводу свого добробуту, прем'єр-міністр використовує надану їй платформу для неприйнятної риторики, ображаючи на урядовій пресконференції вчителів, які ведуть переговори про зарплату", – заявив голова фракції Isamaa.

Для ініціювання вотуму недовіри необхідний підпис щонайменше 21 депутата Рійгікогу.

Нагадаємо, у червні депутати від опозиційних EKRE, Центристської партії та Isamaa також ініціювали вотум недовіри прем'єрці Каллас, однак він провалився.