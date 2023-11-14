В Эстонии хотят инициировать вотум недоверия премьеру Каллас

В Эстонии партия "Отечество" (Isamaa) начала переговоры с другими политсилами, представленными в Рийгикогу (парламенте), чтобы инициировать вотум недоверия премьер-министру Каи Каллас.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Центристская партия также хочет, чтобы Каллас оставила свою должность, заявил председатель фракции центристов Танель Кийк.

По его словам, у Каллас "отсутствует авторитет как на внутренней, так и на международной арене, чтобы продолжать занимать свою должность".

"Члены Партии реформ дистанцировались от транспортного скандала с перевозками на восточном направлении, связанного с премьер-министром, и заявили, что это личное дело Каи Каллас. Это неправда. Вопрос доверия премьер-министру – это дело Эстонского государства", – заявил председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.

По мнению председателя парламентской фракции Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, вотум недоверия следует рассматривать и в более широком контексте.

"Вотум недоверия является не только оценкой ее деятельности на посту премьер-министра, но и позволяет вывести внутреннюю политику Эстонии из тупика и дает парламентским партиям возможность выйти из политического кризиса", – сказал он.

Сеэдера считает, что правительство Каллас "проводит политику вслепую", игнорируя экспертов и заинтересованные группы, что толкает экономику, которая падала в течение семи кварталов, во все более глубокий кризис.

"Вместо того, чтобы понять беспокойство эстонского народа по поводу своего благосостояния, премьер-министр использует предоставленную ей платформу для неприемлемой риторики, оскорбляя на правительственной пресс-конференции учителей, которые ведут переговоры о зарплате", – заявил председатель фракции Isamaa.

Для инициирования вотума недоверия необходима подпись не менее 21 депутата Рийгикогу.

Напомним, в июне депутаты от оппозиционных EKRE, Центристской партии и Isamaa также инициировали вотум недоверия премьеру Каллас, однако он провалился.