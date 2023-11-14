Российские пранкеры устроили разговор с главой МИД Латвии

Российские пранкеры Вован и Лексус в сентябре устроили разговор с главой МИД Латвии Кришьянисом Кариньшем, который тогда еще занимал должность премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Латвии, жертвами российских пранкеров стало уже много европейских лидеров.

Пранкеры с помощью искусственного интеллекта говорили с Кариньшем от имени председателя Комиссии Африканского союза Мусы Факи. Разговор происходил в формате видеозвонка и длился около 20 минут.

Во время разговора Кариньш пытался объяснить, что Украина ведет войну с российским колониализмом и что страны Балтии на собственном опыте знают, какой вред нанес колониализм Москвы. Он призывал не верить обещаниям Москвы и сделал вывод, что с Россией можно разговаривать только с позиции силы, поскольку Кремль не понимает никакого другого языка.

Кариньш объяснил, что страны Балтии и Польша пока не чувствуют угрозы, поскольку являются членами НАТО.

"Несколько стран-членов Европейского Союза, в том числе Латвия, стали жертвами фальшивых видеозвонков в сентябре этого года, когда так называемые интернет-пранкеры Вован и Лексус с помощью искусственного интеллекта выдавали себя за президента Комиссии Африканского Союза Мусу Факи", – сказала пресс-секретарь Диана Эглите.

По ее словам, латвийские власти проконсультировались со своими коллегами из ЕС перед переговорами и получили подтверждение, что лидеры других стран также проводили подобные разговоры.

"После этого случая были сделаны выводы по совершенствованию внутренних процедур, чтобы подобные ситуации не повторялись", – пообещала пресс-секретарь МИД.

Ранее стало известно, что жертвой российских пранкеров стала премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Кроме того, в Госканцелярии Эстонии заявили о подозрениях, что нескольким европейским лидерам, в том числе эстонскому премьер-министру Каи Каллас, звонили пранкеры от имени Африканского союза.

Перед этим стало известно, что российские пранкеры "Вован" и "Лексус" организовали разговор по видеосвязи с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен. Они выдали себя за представителей ECOWAS – Экономического сообщества стран Западной Африки, но при этом подняли вопрос о военной помощи Украине и размещении ядерного оружия в Финляндии.