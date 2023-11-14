Міністерства мають розробити план реформ відповідно до рекомендацій ЄС – Стефанішина

Заступники міністрів уряду України з питань європейської інтеграції у вівторок провели засідання, за підсумками якого їм доручили розробити план утілення рекомендацій Європейської комісії в останньому звіті про розширення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба уряду.

На нараді профільних заступників міністрів, де головувала віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, були присутні представники Єврокомісії та представництва ЄС в Україні.

Стефанішина нагадала, що Україна завершила процес селф-скринінгу законодавства, тобто його перевірки на відповідність праву ЄС. Він виявив близько 3000 актів, які Київ має впровадити у своє законодавство.

За результатами зустрічі віцепрем’єрка доручила заступникам міністрів підготувати план заходів щодо переліку реформ, які необхідно здійснити на виконання звіту Єврокомісії про розширення.

В уряді наполягають на здатності України завершити переговори про вступ до ЄС протягом двох років, але при цьому важливо розуміти, що цей дворічний період ще не розпочався.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ. В українському уряді кажуть про високий рівень готовності України до вступу та обіцяють завершити переговори за два роки.

На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді "зеленому світлу" може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

Читайте також: Неприємні сигнали від ЄС: на що вже зараз треба звернути увагу Україні.