Министерства должны разработать план реформ в соответствии с рекомендациями ЕС - Стефанишина

Заместители министров правительства Украины по вопросам европейской интеграции во вторник провели заседание, по итогам которого им поручили разработать план воплощения рекомендаций Европейской комиссии в последнем отчете о расширении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба правительства.

На совещании профильных заместителей министров, где председательствовала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, присутствовали представители Еврокомиссии и представительства ЕС в Украине.

Стефанишина напомнила, что Украина завершила процесс селф-скрининга законодательства, то есть его проверки на соответствие праву ЕС. Он выявил около 3000 актов, которые Киев должен внедрить в свое законодательство.

По результатам встречи вице-премьер поручила заместителям министров подготовить план мероприятий по перечню реформ, которые необходимо осуществить во исполнение отчета Еврокомиссии о расширении.

В правительстве настаивают на способности Украины завершить переговоры о вступлении в ЕС в течение двух лет, но при этом важно понимать, что этот двухлетний период еще не начался.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ. В украинском правительстве говорят о высоком уровне готовности Украины к вступлению и обещают завершить переговоры за два года.

На саммите лидеров ЕС в декабре будут рассматривать решение, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной. Сейчас на пути "зеленому свету" может стать Венгрия, которая обещает блокировать положительное для Киева решение.

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