Зеленський доручив уряду виконати вимоги ЄС для переговорів про вступ

Президент Володимир Зеленський у середу підписав указ "Про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу зі вступу України до Європейського Союзу", який доручає уряду виконати відповідні кроки.

Документ опублікований на сайті Офісу президента, повідомляє "Європейська правда".

В указі, який набуває чинності одразу після опублікування, Зеленський доручив уряду завершити виконання рекомендацій Єврокомісії, згаданих у звіті про розширення, опублікованому сьогодні.

Також Кабмін повинен ініціювати консультації з Єврокомісією щодо "організаційних аспектів переговорного процесу зі вступу", а за їхніми підсумками та після схвалення рішення самітом ЄС – внести пропозиції щодо складу переговорної делегації.

Уряд повинен покращити координацію органів влади в євроінтеграційних питаннях і практику розробки євроінтеграційних законів, а також підготувати законопроєкт про затвердження нової Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС.

В указі вказано, що його метою є "забезпечення реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі".

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.

При цьому Єврокомісія пропонує здійснювати процедуру вступу України до ЄС за новою схемою, яка передбачає підготовку технічних питань переговорів про вступ паралельно з політичними.

Більше про те, що означає сьогоднішнє рішення Європейської комісії, читайте у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка: Жовте світло для України: що вирішила Єврокомісія та чи почнуться переговори про вступ до ЄС.