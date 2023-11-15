Саакашвілі можуть перевести з клініки назад у в’язницю

В уряді Грузії заявили, що ув’язненого експрезидента Грузії і громадянина України Міхеїла Саакашвілі можуть перевести назад до в’язниці з клініки, де він перебуває майже півтора року.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Міністр юстиції Раті Брегадзе заявив, що відомство очікує висновку лікарів про стан здоров’я Саакашвілі і після того його можуть перевести з клініки "Вівамед", де він перебуває з травня 2022 року, назад до в’язниці.

"Його стан здоров’я покращився, ми раді з цього приводу, і коли буде відповідна рекомендація лікарів, його переведуть у пенітенціарний заклад", – сказав Брегадзе.

Група лікарів при омбудсмені Грузії нещодавно відзначила позитивну динаміку у стані здоров’я Саакашвілі, але зазначила, що загальний стан залишається незадовільним і йому потрібен постійний медичний нагляд. Зі зростом 195 см Саакашвілі важить 70 кг.

Нагадаємо, на початку липня Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні через відеовключення з клініки. Він виглядав вкрай виснаженим, що викликало широкий резонанс.

Після цього стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів. Однак у пенітенціарній службі заявили, що польський лікар намагався потай винести зразки матеріалів, взятих у політика.

У вересні українська сторона повідомляла, що досі не отримала дозволу для українського омбудсмена відвідати Саакашвілі.

Президент України Володимир Зеленський в останній розмові з президенткою Грузії підняв питання доступу громадянина України Михайла Саакашвілі до належних умов лікування.