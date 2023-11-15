Санчес про можливу амністію: Це не напад на Конституцію, а демонстрація її сили

Глава уряду Іспанії Педро Санчес, який зараз виступає в Конгресі депутатів, де відбуваються дебати з приводу його кандидатури на посаду прем'єр-міністра, прокоментував можливу амністію каталонських сепаратистів.

Його заяву наводить El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Під час своєї промови Санчес виступив на захист планів оголосити амністію прихильникам незалежності Каталонії.

"Амністія не буде нападом на Конституцію, як ви кажете, а навпаки, вона стане демонстрацією її сили і її чинності", – сказав він.

Санчес додав, що вона "піде на користь багатьом людям".

Також він зазначив, що не поділяє ідеї незалежності Каталонії і владі необхідно гарантувати єдність Іспанії.

"Є два варіанти. Це можна спробувати через нав’язування та соціальну напругу, або ми можемо спробувати через діалог, розуміння, а також прощення", – додав Санчес.

Він сказав, що Народна партія "вже спробувала перший варіант…який призвів до катастрофи".

"Ми обрали шлях діалогу, шлях прощення, шлях порозуміння, який дуже складний, тому що позиції дуже різні", – підкреслив Санчес.

Голосування за новий уряд Санчеса відбувається на тлі поданого законопроєкту про амністію низки учасників руху за незалежність Каталонії у 2017 році, що було умовою для їхньої підтримки в.о. прем’єра.

Підтверджена минулого тижня підтримка Junts, а також Баскської націоналістичної партії дасть Санчесу абсолютну більшість у нижній палаті парламенту, що складається з 350 депутатів, під час голосування, яке має відбутися найближчими днями.

За даними місцевих ЗМІ, амністія торкнеться понад 300 прихильників незалежності Каталонії та 73 поліцейських, яким було пред'явлено звинувачення у перевищенні службових повноважень.