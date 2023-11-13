Іспанія: голосування за новий уряд Санчеса відбудеться в четвер

Парламент Іспанії голосуватиме за уряд виконувача обов'язків прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, який заручився підтримкою каталонських сепаратистських партій в обмін на амністію їхніх діячів, у четвер, 16 листопада.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це оголосив міністр президентства Іспанії Фелікс Боланьйос.

Голосування за новий уряд Санчеса відбудеться на тлі поданого законопроєкту про амністію низки учасників руху за незалежність Каталонії у 2017 році, що було умовою для їхньої підтримки в.о. прем’єра.

Підтверджена минулого тижня підтримка Junts, а також Баскської націоналістичної партії дасть Санчесу абсолютну більшість у нижній палаті парламенту, що складається з 350 депутатів, під час голосування, яке має відбутися найближчими днями.

За даними місцевих ЗМІ, амністія торкнеться понад 300 прихильників незалежності Каталонії та 73 поліцейських, яким було пред'явлено звинувачення у перевищенні службових повноважень.

Це викликало масштабні протести правих та ультраправих сил, які тривають 11 днів поспіль.

Нагадаємо, в липні в Іспанії відбулись дострокові парламентські вибори, на яких більшість голосів здобула права Народна партія.

Але їй з двох спроб так і не вдалось заручитись достатньою підтримкою в парламенті, тож мандат на формування уряду отримав лідер соціалістів Педро Санчес.

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