Санчес о возможной амнистии: Это не нападение на Конституцию, а демонстрация ее силы

Глава правительства Испании Педро Санчес во время выступления в Конгрессе депутатов, где проходят дебаты по поводу его кандидатуры на должность премьер-министра, прокомментировал возможную амнистию каталонских сепаратистов.

Его заявление приводит El Pais, сообщает "Европейская правда".

Во время своей речи Санчес выступил в защиту планов объявить амнистию сторонникам независимости Каталонии.

"Амнистия не будет нападением на Конституцию, как вы говорите, а наоборот, она станет демонстрацией ее силы и ее действия", – сказал он.

Санчес добавил, что она "пойдет на пользу многим людям".

Также он отметил, что не разделяет идеи независимости Каталонии и властям необходимо гарантировать единство Испании.

"Есть два варианта. Это можно попробовать через навязывание и социальное напряжение, или мы можем попробовать через диалог, понимание, а также прощение", – добавил Санчес.

Он сказал, что Народная партия "уже попробовала первый вариант... который привел к катастрофе".

"Мы выбрали путь диалога, путь прощения, путь взаимопонимания, который очень сложен, потому что позиции очень разные", – подчеркнул Санчес.

Голосование за новое правительство Санчеса происходит на фоне поданного законопроекта об амнистии ряда участников движения за независимость Каталонии в 2017 году, что было условием для их поддержки и.о. премьера.

Подтвержденная на прошлой неделе поддержка Junts, а также Баскской националистической партии даст Санчесу абсолютное большинство в нижней палате парламента, состоящей из 350 депутатов, во время голосования, которое должно состояться в ближайшие дни.

По данным местных СМИ, амнистия коснется более 300 сторонников независимости Каталонии и 73 полицейских, которым было предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий.