Эрдоган перед визитом к Шольцу раскритиковал Запад за поддержку Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, накануне визита в Германию, обострил свою критику Израиля и его поддержки Западом.

Об этом он заявил в турецком парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Выступая за два дня до запланированного визита в Германию для встречи с канцлером Олафом Шольцем, Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством", которое действует при "неограниченной поддержке" Запада.

Он призвал судить израильское руководство за военные преступления в Международном суде ООН в Гааге и повторил свою точку зрения, что ХАМАС не является террористической организацией.

Великобритания, США, Евросоюз и некоторые арабские страны, в отличие от Турции, считают ХАМАС террористической группировкой.

"Жестоко бомбя гражданское население, которое вынуждено покидать свои дома во время переселения, он (Израиль. – Ред.) буквально применяет государственный терроризм... Сейчас я со спокойной душой говорю, что Израиль – это террористическое государство", – сказал Эрдоган.

"Мы никогда не будем стесняться озвучивать правду о том, что члены ХАМАС, которые защищают свои земли, честь и жизнь вопреки оккупационной политике, являются борцами сопротивления, только потому, что некоторым людям это неудобно", – добавил он.

Визит Эрдогана в Германию в эту пятницу станет его первой поездкой в западную страну после того, как Израиль начал бомбить Газу 7 октября в ответ на нападение ХАМАС.

Германия выразила решительную солидарность с Израилем, одновременно призывая сосредоточиться на ограничении влияния военных операций на гражданское население Газы.

"Запад, а именно Соединенные Штаты, к сожалению, все еще смотрят на этот вопрос наоборот", – сказал Эрдоган.

Он призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху объявить, имеет ли Израиль ядерное оружие, и выразил уверенность, что Нетаньяху вскоре уйдет со своего поста.

Эрдоган сравнил конфликт между Израилем, еврейским государством и палестинцами с войной между христианским и мусульманским миром, сказав, что боевые действия являются "вопросом креста и полумесяца".

Немецкие политики уже несколько дней критикуют визит Эрдогана из-за ряда его заявлений относительно войны между Израилем и ХАМАС.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал абсурдными обвинения Эрдогана в адрес Израиля.