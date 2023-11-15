Президент Фінляндії назвав імовірну причину напливу росіян на кордоні

Фінський президент Саулі Нііністьо вважає, що приплив шукачів притулку з Росії до східного кордону могла спричинити угода про оборонну співпрацю (DCA), погоджена Фінляндією зі Сполученими Штатами.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle, Нііністьо сказав під час візиту до Німеччини в середу.

Фінський президент нагадав, що під час дискусій щодо членства Фінляндії в НАТО він уже зкликав готуватись до "певних неприємностей" із боку Росії.

"Нам постійно нагадують щодня, що Фінляндія вступила до НАТО. Я думаю, що цього разу ситуацію може спровокувати угода DCA", – сказав Нііністьо.

Президент також нагадав, що подібне різке збільшення кількості шукачів притулку на східному кордоні Фінляндії вже було у 2015-2016 роках, коли країна активізувала спільні навчання з НАТО.

Нііністьо повідомив, що кілька разів обговорював ситуацію на східному кордоні з урядовцями й підтримує обмеження прикордонного руху для громадян РФ.

Цього тижня фінська міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що уряд готує відповідь на зростаючий потік шукачів притулку через кордон із Росією.

Це стало відповіддю на заяви фінських прикордонників про те, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.