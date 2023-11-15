Президент Финляндии назвал вероятную причину наплыва россиян на границе

Финский президент Саули Ниинистьо считает, что приток искателей убежища из России к восточной границе могло вызвать соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA), согласованное Финляндией с Соединенными Штатами.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle, Ниинистьо сказал во время визита в Германию в среду.

Финский президент напомнил, что во время дискуссий о членстве Финляндии в НАТО он уже призвал готовиться к "определенным неприятностям" со стороны России.

"Нам постоянно напоминают каждый день, что Финляндия вступила в НАТО. Я думаю, что на этот раз ситуацию может спровоцировать соглашение DCA", – сказал Ниинистьо.

Президент также напомнил, что подобное резкое увеличение количества искателей убежища на восточной границе Финляндии уже было в 2015-2016 годах, когда страна активизировала совместные учения с НАТО.

Ниинистьо сообщил, что несколько раз обсуждал ситуацию на восточной границе с чиновниками и поддерживает ограничение пограничного движения для граждан РФ.

На этой неделе финский министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что правительство готовит ответ на растущий поток искателей убежища через границу с Россией.

Это стало ответом на заявления финских пограничников о том, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.