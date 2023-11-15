Германия предлагала ООН взять под контроль Газу после окончания войны 

Германия предложила ООН взять под свой контроль сектор Газы после завершения войны между Израилем и ХАМАС.

Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомилось издание Politico, пишет "Европейская правда".

Немецкое предложение – двухстраничный неофициальный документ – датировано 21 октября, то есть еще до решения Израиля начать вторую фазу военной операции против Газы в конце октября.

Берлин, один из самых верных союзников Израиля в ЕС, отметил в документе, что "цель Израиля – это цель, которую мы разделяем: никогда больше ХАМАС не должен иметь возможности терроризировать Израиль и его граждан".

Но в то же время, "очевидно, что этих целей трудно достичь только военными средствами... С его радикальной идеологией и программой невозможно бороться военными средствами".

В докладе было предложено пять различных сценариев относительно будущего сектора Газы, включая повторную оккупацию Газы Израилем и установление контроля Палестинской национальной администрацией или Египтом. Сценарий контроля со стороны ООН также присутствует в предложении.

По словам Берлина, этот сценарий означает "интернационализацию Газы под эгидой ООН (и региональных партнеров)" с "тщательно организованным переходом" к палестинскому самоуправлению, "в идеале" через выборы "и в сочетании с международной коалицией, которая обеспечит необходимую безопасность".

В документе этот сценарий описан как такой, что "может предложить политическую перспективу, поскольку ни Палестинская автономия, ни Египет не желают и не могут взять на себя ответственность, а возвращение к статус-кво или израильская повторная оккупация являются политически нежелательными".

Но Берлин также предупредил, что "этот сценарий потребует значительных инвестиций политического капитала и финансирования, а также создания международной коалиции, которая бы занималась вопросами безопасности вместе с ООН".

В документе говорится о том, что "ЕС должен взять на себя проактивную роль в формировании этой (послевоенной) дискуссии", а в конце подчеркнуто, что ситуация в секторе Газа "может быть устойчиво стабилизирована только путем перезапуска ближневосточного мирного процесса".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что после завершения боевых действий его страна возьмет на себя "общую ответственность за безопасность" в Газе "на неопределенный период". Однако эта позиция не устраивает ЕС и Соединенные Штаты.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель в понедельник подчеркнул, что Израиль не может оставаться в Газе после войны. По его словам, "палестинские власти должны вернуться в Газу"

Госсекретарь США Энтони Блинкен также предупредил, что Израиль не может снова оккупировать Газу после окончания войны с ХАМАС.