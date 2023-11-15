Норвегия и Швеция построят совместный участок полиции на границе

Швеция и Норвегия планируют завершить строительство совместного полицейского участка в районе таможенного пункта Магнормоен осенью 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NTB, объявило норвежское Управление по вопросам государственного строительства (Statsbygg).

Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии поручило Statsbygg построить совместный норвежско-шведский полицейский участок на участке, который был приобретен еще в 2018 году.

Участок в Магнормоене, как ожидается, будет иметь площадь около 1350 квадратных метров и будет расположен по обе стороны границы. Его цель – усилить сотрудничество между правоохранителями обеих стран для предотвращения трансграничной преступности.

Проект участка ФОТО: STATSBYGG

Еще в 2021 году Норвежское полицейское управление в отчете в Министерство юстиции и общественной безопасности рекомендовало создать совместный норвежско-шведский полицейский участок.

В июне 2022-го года министр юстиции Норвегии Эмилия Энгер Мель открыла новый временный полицейский участок на границе между Эйдскогом в Норвегии и Эдой в Швеции. Тогда она заявила, что Осло и Стокгольм работают над созданием постоянного полицейского участка.

Строительство участка, который будет стоить 95,5 миллиона норвежских крон (8,2 миллиона евро), планируется начать после Пасхи 2024 года.

Между обеими странами ранее в этом году произошло недоразумение: официальный Осло возмутился неторопливой реакцией Швеции после того, как исследовательская ракета вместо планового места приземления упала на приграничной территории Норвегии.