Громадська підтримка надання зброї Україні у США є вищою, ніж підтримка військової допомоги Ізраїлю, який критикують за надмірні жертви серед палестинського населення у Газі.

Про це свідчить результат опитування Reuters/Ipsos, пише "Європейська правда".

Громадська підтримка воєнних дій Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС у Газі в США зменшується, і більшість американців вважають, що Ізраїль повинен оголосити про припинення вогню.

Близько 32% респондентів опитування відповіли, що "США повинні підтримати Ізраїль", коли їх запитали, яку роль Сполучені Штати повинні відігравати в бойових діях. В опитуванні Reuters/Ipsos 12-13 жовтня 41% респондентів заявляли, що США повинні підтримати Ізраїль.

Частка тих, хто вважає, що "США повинні бути нейтральним посередником", зросла до 39% в новому опитуванні у порівнянні з 27% місяцем раніше.

4% респондентів заявили, що США повинні підтримувати палестинців, а 15% сказали, що США не повинні бути залучені взагалі. Ці обидва показники схожі з показниками минулого місяця.

Падіння підтримки дій Ізраїлю спостерігається в новому опитуванні як серед демократів, так і серед республіканців, і особливо серед респондентів старшого віку. Падіння відбувається після тижнів інтенсивних ізраїльських бомбардувань і наземних боїв проти ХАМАС.

З того часу в результаті нападу Ізраїлю загинули понад 11 000 палестинців, близько 40% з яких – діти, згідно з підрахунками посадовців сектора охорони здоров'я в Газі, яку контролює ХАМАС.

Близько 68% респондентів сказали, що вони згодні з твердженням, що "Ізраїль повинен оголосити про припинення вогню і спробувати вести переговори".

Президент Джо Байден раніше відкинув заклики арабських лідерів, в тому числі палестинців, чинити тиск на Ізраїль з метою припинення вогню.

Натомість адміністрація Байдена закликала Ізраїль зробити все можливе, щоб уникнути жертв серед цивільного населення, що, за словами Ізраїлю, він і робить.

Потенційно тривожним сигналом для Ізраїлю є те, що лише 31% опитаних заявили, що підтримують надання Ізраїлю зброї, тоді як 43% висловилися проти цієї ідеї. Решта відповіли, що не впевнені.

Для порівняння, 41% опитаних заявили, що підтримують надання зброї Україні в її боротьбі проти російського вторгнення, тоді як 32% висловилися проти, а решта не визначилися з відповіддю.

Досі Ізраїль відкидав будь-які розмови про триваліші паузи або припинення вогню, заявляючи, що ХАМАС лише використає цей час для перегрупування і зміцнення своїх позицій.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.

Раніше стало відомо, що Палата представників США підтримала проєкт про додаткове фінансування для уникнення зупинки роботи уряду, в який не включали кошти для України та Ізраїлю.