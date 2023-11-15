Общественная поддержка предоставления оружия Украине в США выше, чем поддержка военной помощи Израилю, который критикуют за чрезмерные жертвы среди палестинского населения в Газе.

Об этом свидетельствует результат опроса Reuters/Ipsos, пишет "Европейская правда".

Общественная поддержка военных действий Израиля против боевиков ХАМАС в Газе в США уменьшается, и большинство американцев считают, что Израиль должен объявить о прекращении огня.

Около 32% респондентов опроса ответили, что "США должны поддержать Израиль", когда их спросили, какую роль Соединенные Штаты должны играть в боевых действиях. В опросе Reuters/Ipsos 12-13 октября 41% респондентов заявляли, что США должны поддержать Израиль.

Доля тех, кто считает, что "США должны быть нейтральным посредником", выросла до 39% в новом опросе по сравнению с 27% месяцем ранее.

4% респондентов заявили, что США должны поддерживать палестинцев, а 15% сказали, что США не должны быть вовлечены вообще. Эти оба показателя схожи с показателями прошлого месяца.

Падение поддержки действий Израиля наблюдается в новом опросе как среди демократов, так и среди республиканцев, и особенно среди респондентов старшего возраста. Падение происходит после недель интенсивных израильских бомбардировок и наземных боев против ХАМАС.

С тех пор в результате нападения Израиля погибли более 11 000 палестинцев, около 40% из которых – дети, согласно подсчетам чиновников сектора здравоохранения в Газе, которую контролирует ХАМАС.

Около 68% респондентов сказали, что они согласны с утверждением, что "Израиль должен объявить о прекращении огня и попытаться вести переговоры".

Президент Джо Байден ранее отверг призывы арабских лидеров, в том числе палестинцев, оказать давление на Израиль с целью прекращения огня.

Вместо этого администрация Байдена призвала Израиль сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, что, по словам Израиля, он и делает.

Потенциально тревожным сигналом для Израиля является то, что только 31% опрошенных заявили, что поддерживают предоставление Израилю оружия, тогда как 43% высказались против этой идеи. Остальные ответили, что не уверены.

Для сравнения, 41% опрошенных заявили, что поддерживают предоставление оружия Украине в ее борьбе против российского вторжения, тогда как 32% высказались против, а остальные не определились с ответом.

До сих пор Израиль отвергал любые разговоры о более длительных паузах или прекращении огня, заявляя, что ХАМАС лишь использует это время для перегруппировки и укрепления своих позиций.

Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине.

Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

Ранее стало известно, что Палата представителей США поддержала проект о дополнительном финансировании во избежание остановки работы правительства, в который не включали средства для Украины и Израиля.