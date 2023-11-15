Після електросамокатів мер Парижа хоче обмежити присутність авто в місті

Міська голова Парижа Анн Ідальго анонсувала опитування жителів міста щодо підвищення плати за паркування SUV ("практичних спортивних автомобілів").

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації BBC.

За словами мера Парижа, консультативне голосування щодо плати за паркування SUV відбудеться в лютому 2024 року. Оскільки жителі самого міста практично не користуються такими авто, ініціатива навряд зустріне спротив.

Найбільше зростання плати за паркування вплине на мешканців передмістя Парижа, які використовують авто, щоб добратись на роботу. Так мер міста хоче зменшити шкідливі викиди в столиці Франції.

Водночас опоненти Ідальго вважають, що своїм оголошенням вона хоче відволікти увагу від скандалу з розтратою коштів, у який потрапила кілька тижнів тому.

Мер Парижа разом із делегацією вирушила на два тижні до Нової Каледонії та Французької Полінезії, що в південній частині Тихого океану. Частину відрядження Ідальго використала, щоб відвідати доньку, але воно було оформлене як відрядження й оплачувалось із бюджету мерії.

До скандалу доклалось і те, що відсутність Ідальго в Парижі збіглася з наслідками нападу ХАМАС на Ізраїль, коли існували серйозні побоювання масштабних сутичок у французькій столиці.

Мерія офіційно спростувала, що Ідальго скористалась відрядженням в особистих цілях.

Нагадаємо, у квітні майже 90% парижан проголосували на референдумі за заборону прокатних електросамокатів через небезпеку, яку вони створюють для пішоходів.

Поштовхом до цього став черговий рекорд за кількістю ДТП за участю електросамокатів - у 2022 році в Парижі постраждали майже пів тисячі людей і троє загинули.