После электросамокатов мэр Парижа хочет ограничить присутствие авто в городе

Городской голова Парижа Анн Идальго анонсировала опрос жителей города по повышению платы за парковку SUV ("практических спортивных автомобилей").

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации BBC.

По словам мэра Парижа, консультативное голосование по плате за парковку SUV состоится в феврале 2024 года. Поскольку жители самого города практически не пользуются такими авто, инициатива вряд ли встретит сопротивление.

Наибольший рост платы за парковку повлияет на жителей пригорода Парижа, которые используют авто, чтобы добраться на работу. Так мэр города хочет уменьшить вредные выбросы в столице Франции.

В то же время оппоненты Идальго считают, что своим объявлением она хочет отвлечь внимание от скандала с растратой средств, в который попала несколько недель назад.

Мэр Парижа вместе с делегацией отправилась на две недели в Новую Каледонию и Французскую Полинезию, что в южной части Тихого океана. Часть командировки Идальго использовала, чтобы навестить дочь, но она была оформлена как командировка и оплачивалась из бюджета мэрии.

К скандалу приложилось и то, что отсутствие Идальго в Париже совпало с последствиями нападения ХАМАС на Израиль, когда существовали серьезные опасения масштабных столкновений во французской столице.

Мэрия официально опровергла, что Идальго воспользовалась командировкой в личных целях.

Напомним, в апреле почти 90% парижан проголосовали на референдуме за запрет прокатных электросамокатов из-за опасности, которую они создают для пешеходов.

Толчком к этому стал очередной рекорд по количеству ДТП с участием электросамокатов – в 2022 году в Париже пострадали почти полтысячи человек и трое погибли.