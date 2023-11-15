Премьер Британии обещает организовать вывоз мигрантов в Руанду, несмотря на решение суда

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал принять решение, которое сделает возможным схему с вывозом искателей убежища в Руанду после того, как Верховный суд страны признал такое решение незаконным.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, Сунак сказал на пресс-конференции на Даунинг-стрит.

По словам британского премьера, его правительство работает над новым международным договором с Руандой, который позволил бы вывоз искателей убежища с британской территории, а также законопроектом, который нельзя будет заблокировать в судах.

"Это обеспечит юридическую гарантию того, что те, кто высылается из Британии в Руанду, будут защищены от высылки из Руанды, и даст понять, что мы вернем любого, если это будет предписано судом", – добавил он.

Сунак выразил уверенность, что схема с вывозом мигрантов заработает весной 2024 года, "как и было запланировано".

В апреле 2022 года правительство Британии объявило о новом плане решения проблемы с наплывом мигрантов. Согласно ему, каждый, кто прибывает в Британию законным путем, должен будет выслан в Руанду и ждать рассмотрения заявки на получение убежища там.

Эта схема, разработанная еще при премьерстве Бориса Джонсона, была краеугольным камнем в миграционной политике правительства Сунака, а его обещание "остановить лодки" с мигрантами через Ла-Манш – одним из пяти основных обещаний. Но Верховный суд Британии признал такую политику незаконной.

В этом году в Британию через Ла-Манш прибыли более 27 тысяч нелегальных мигрантов. За весь 2022 год прибыли более 45 700 человек, что стало рекордом.

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