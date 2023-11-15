Чехия будет добиваться замораживания государственных активов России на уровне ЕС

Правительство Чехии хочет добиться принятия общеевропейского решения о замораживании государственных активов России после того, как в среду приняло этот шаг само.

Об этом, как пишет "Европейская правда", написал в Facebook чешский премьер-министр Петр Фиала.

По словам Фиалы, решение Чехии означает, что Российская Федерация не сможет распоряжаться недвижимостью, принадлежащей российским государственным учреждениям.

"Это имущество нельзя будет передать или продать. Банковские счета, на которые поступает арендная плата за это имущество, не смогут использоваться Россией любым способом", – добавил чешский премьер.

"И мы будем настаивать на европейской арене, чтобы другие страны сделали подобные шаги", – подчеркнул он.

Как сообщалось, правительство Чехии в среду поддержало предложение министра иностранных дел Яна Липавского о замораживании всех государственных активов России на чешской территории.

Также он объявил о внесении в чешский санкционный список российского федерального предприятия по управлению активами за рубежом управления делами президента РФ "Госзагрансобственность".

Кроме того, страна имеет национальный санкционный список против России, в который вошли в частности московский патриарх Кирилл, российский олигарх Владимир Евтушенко и его сын, а также главный ракетостроитель России Борис Обносов и его зять, который живет в Праге.