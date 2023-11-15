Лувр выкупил шедевр XIII века, который случайно нашли на кухне пожилой женщины

Парижский музей Лувр объявил о приобретении картины флорентийского художника XIII века Чимабуэ "Осмеяние Христа", которая несколько лет назад стала известной благодаря тому, что ее случайно обнаружила на кухне пожилая француженка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В Лувре заявили, что полотно эпохи Возрождения, которое является одной из старейших работ в его коллекции, станет центральным экспонатом будущей выставки в 2025 году.

Картину "Осмеянный Христос" флорентийский художник Чимабуэ написал около 1280 года. Считается, что это одно из восьми полотен большого диптиха, пять из которых до сих пор не найдены. Картина размером чуть более 25 на 20 сантиметров, написанная на тополиной доске, изображает издевательства над Иисусом перед его распятием.

ФОТО: CHARLES PLATIAU/REUTERS

Картину обнаружили в 2019 году в городе Компьень. Произведение искусства висело на кухне пожилой француженки, которая решила оценить ее, считая, что это старинная икона небольшой ценности.

В том же 2019 году "Осмеяние Христа" выставили на аукцион. Лувр планировал приобрести картину, но неожиданно на торгах цена подскочила до 24 миллионов евро, которыми музей не располагал.

В связи с этим Министерство культуры Франции немедленно объявило работу "национальным достоянием" и наложило на нее временный запрет на вывоз, дав Лувру 30 месяцев на то, чтобы собрать необходимые средства для ее выкупа.

Ни французский Минкульт, ни Лувр не предоставили подробностей о том, сколько заплатили за "Осмеянного Христа" и как собрали деньги на его выкуп, но подчеркнули, что провели "исключительную мобилизацию" для поощрения пожертвований от меценатов, которым предложили налоговые льготы.

В Лувре до этого была гораздо большая картина Чимабуэ – "Маэста", также завершенная около 1280 года. Полотно почти 4,3 метра в высоту и более 2,7 метра в ширину сейчас находится на реставрации и, как ожидается, будет экспонировано вместе с "Осмеянием Христа" в первой половине 2025 года.