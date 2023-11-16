В Чехии рассматривают возможность наказания за антиизраильский лозунг

Власти Чехии совместно с правоохранителями накануне обсудили меры борьбы с антисемитизмом во время публичных акций, в частности, рассмотрели возможность наказания за лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной" при определенных обстоятельствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Вывод дискуссии заключается в том, что использование лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной" является проблематичным в контексте нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и может иметь признаки уголовного преступления", – сказала пресс-секретарь МВД Чехии Клара Длубалова.

Как отметили в МВД, лицо, использующее такой лозунг, потенциально может быть виновным в поддержке и содействии терроризму, разжигании ненависти к группе людей или отрицании, подвергании сомнению, попустительстве или оправдании геноцида.

"Лозунг исторически использовался преимущественно в сочетании с четко сформулированным требованием уничтожения существования Государства Израиль и ликвидации части населения любыми средствами, в том числе насильственными", – пояснили в министерстве внутренних дел.

Чешская полиция заранее информирует организаторов демонстраций об очевидной проблемности лозунга.

Ранее в немецкой Баварии будут преследовать за антиизраильский лозунг "От реки до моря".

Кроме того, Еврокомиссия заявила о чрезвычайном уровне всплеска антисемитизма в Европе.