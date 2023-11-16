В Люксембурге договорились о новом правительстве: экс-премьер Беттель возглавит МИД
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, который уходит в отставку, возглавит Министерство иностранных дел в новом правительстве страны.
Такую информацию обнародовало RTL Today, пишет "Европейская правда".
Беттель объявил в среду вечером, что его либеральная Демократическая партия достигла соглашения с правоцентристской Христианско-социальной народной партией о формировании правительства.
По слухам, Беттель претендует на высокий пост в Брюсселе после почти десятилетнего пребывания у власти. Но по информации RTL Today, Беттель останется в правительстве на должностях министра иностранных дел и вице-премьер-министра.
Люк Фриден, 60-летний лидер Христианско-социальной народной партии, возглавит новое правительство в должности премьер-министра. Его партия в течение последних 10 лет оставались в оппозиции.
Бывший министр финансов и президент брюссельского бизнес-лобби Eurochambres, Фриден привел свою партию к уверенной победе на последних всеобщих выборах в октябре, получив 21 из 60 мест в парламенте.
Между тем, коалиция, которую возглавляла Демократическая партия Беттеля вместе с "Зелеными" и социалистами, получила лишь 29 мест, чего не хватило для формирования большинства.
Согласно новому коалиционному соглашению, либеральная партия Беттеля получит семь министерских должностей, а партия Фридена – восемь, включая ключевые портфели, такие как внутренние дела, юстиция и финансы.
Новое правительство будет приведено к присяге в пятницу.
Напомним, что Люксембург входит в коалицию, которая будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16.