В Люксембурге договорились о новом правительстве: экс-премьер Беттель возглавит МИД 

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, который уходит в отставку, возглавит Министерство иностранных дел в новом правительстве страны.

Такую информацию обнародовало RTL Today, пишет "Европейская правда".

Беттель объявил в среду вечером, что его либеральная Демократическая партия достигла соглашения с правоцентристской Христианско-социальной народной партией о формировании правительства.

По слухам, Беттель претендует на высокий пост в Брюсселе после почти десятилетнего пребывания у власти. Но по информации RTL Today, Беттель останется в правительстве на должностях министра иностранных дел и вице-премьер-министра.

Люк Фриден, 60-летний лидер Христианско-социальной народной партии, возглавит новое правительство в должности премьер-министра. Его партия в течение последних 10 лет оставались в оппозиции.

Бывший министр финансов и президент брюссельского бизнес-лобби Eurochambres, Фриден привел свою партию к уверенной победе на последних всеобщих выборах в октябре, получив 21 из 60 мест в парламенте.

Между тем, коалиция, которую возглавляла Демократическая партия Беттеля вместе с "Зелеными" и социалистами, получила лишь 29 мест, чего не хватило для формирования большинства.

Согласно новому коалиционному соглашению, либеральная партия Беттеля получит семь министерских должностей, а партия Фридена – восемь, включая ключевые портфели, такие как внутренние дела, юстиция и финансы.

Новое правительство будет приведено к присяге в пятницу.

Напомним, что Люксембург входит в коалицию, которая будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16.