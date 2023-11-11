Марш проти антисемітизму у Франції поставив Макрона у незручне становище

Марш проти антисемітизму, запланований на неділю у Парижі, мав на меті продемонструвати міжпартійну єдність на тлі сплеску антисемітських інцидентів у Франції, натомість він поставив президента Емманюеля Макрона у скрутне становище.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Після кількох днів вагань Макрон у суботу заявив, що не приєднається до мітингу, але буде там "серцем і духом".

"Я ніколи не був на протестах на будь-яку тему. Моя роль... полягає в тому, щоб приймати рішення, говорити правильні слова, коли це необхідно, і діяти", – сказав Макрон в суботу.

На Макрона тиснули, щоб він приєднався до міжпартійної демонстрації проти антисемітизму, і преса повідомляла, що він розглядав таку можливість.

Але участь у акції означала би, що Макрон ішов би в одному натовпі поруч з лідеркою ультраправих Марін Ле Пен і главою ультраправої партії "Національне об'єднання" Жорданом Барделлою, які підтвердили, що візьмуть участь у недільному марші. Марін Ле Пен проводить ребрендинг своєї політсили як мейнстрімної партії.

Демонстрацію ініціювали спікери обох палат французького парламенту як спосіб висловити підтримку Франції та засудити антисемітизм.

Рішення Макрона не брати участь у заході викликало критику з боку опозиційних діячів та правозахисних груп. Правнучка Альфреда Дрейфуса, єврейського офіцера, якого помилково звинуватили у шпигунстві у сумнозвісній справі, що викликала суперечки в країні в 1890-х роках, сказала, що "трохи розчарована" рішенням Макрона.

У Франції проживають найбільша єврейська громада і одна з найбільших мусульманських громад в Європі, і французька влада докладає всіх зусиль, щоб війна Ізраїлю проти ХАМАС не призвела до розколу всередині країни.

За останній місяць Міністерство внутрішніх справ Франції зафіксувало понад 1100 антисемітських інцидентів, що понад удвічі більше, ніж за весь минулий рік.

У неділю на марші виступатимуть представники всього політичного спектру, такі як прем'єрка Елізабет Борн, голова консервативної партії "Республіканці" Ерік Чіотті, а також колишні президенти Ніколя Саркозі і Франсуа Олланд.

Переважна більшість французів схвалюють ініціативу маршу проти антисемітизму.