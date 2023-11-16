Макрон оправдывается за свое отсутствие на марше против антисемитизма

Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил свое отсутствие на воскресном марше против антисемитизма в Париже, заявив, что дискуссии о его присутствии "не имели места".

Об этом он сказал на пресс-конференции в швейцарском Берне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Макрон подчеркнул, что его позиция по антисемитизму "никогда не была двусмысленной, и он был "непримиримым" по этой проблеме.

По его словам, "место президента Республики – не на маршах".

"Моя роль заключается в том, чтобы работать над освобождением наших заложников и продолжать сохранять единство нашей страны в это время, и никогда не настраивать одну сторону против другой", – подчеркнул Макрон.

Он добавил, что защита французов еврейского вероисповедания "не означает издевательства над французами мусульманского вероисповедания".

Напомним, парижский марш против антисемитизма, прошедший в воскресенье, поставил Макрона в затруднительное положение.

На Макрона давили, чтобы он присоединился к межпартийной демонстрации против антисемитизма, и пресса сообщала, что он рассматривал такую возможность.

Но участие в акции означало бы, что Макрон шел бы в одной толпе рядом с лидером ультраправых Марин Ле Пен и главой ультраправой партии "Национальное объединение" Жорданом Барделлой, которые подтвердили, что примут участие в воскресном марше. Марин Ле Пен проводит ребрендинг своей политсилы как мейнстримной партии.