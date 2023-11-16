У Румунії стався збій під час перших навчань із комплексами Patriot

У Румунії напередодні стався технічний збій під час перших в країні навчань із зенітно-ракетними комплексами Patriot.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Загалом під час навчань було запущено три ракети для перехоплення безпілотників. Однак третій запуск був затриманий приблизно на годину через технічну проблему.

Inquam Photos / George Călin

Inquam Photos / George Călin

Як розповів командир 74-го полку, під час пуску був втрачений зв’язок між пусковою установкою і командним пунктом.

Система Patriot автоматично переключила пуск на іншу пускову установку.

Наразі невідомо, чи була втрата зв'язку пов'язана з несправністю зенітної системи, чи це була людська помилка.

Начальник штабу ВПС, генерал Віорел Пане заявив, що "технічна проблема" спричинила "невелику затримку" в запуску "ракети № 3" під час навчань.

Навчання відбувалися на полігоні Капу Мідія в присутності прем'єр-міністра Марчела Чолаку, голови Сенату Ніколає Чуке і преси.

Румунська армія поставила на озброєння системи Patriot увійшла до складу ВПС Румунії у 2020 році.

Наприкінці вересня стало відомо, що через інциденти з падінням російських дронів Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до своїх сіл на Дунаї, що межують з Україною.

Також ЗМІ повідомляли, що Румунія найближчим часом отримає сучасну систему захисту від безпілотників.