В Румынии произошел сбой во время первых учений с комплексами Patriot

В Румынии накануне произошел технический сбой во время первых в стране учений с зенитно-ракетными комплексами Patriot.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Всего во время учений было запущено три ракеты для перехвата беспилотников. Однако третий запуск был задержан примерно на час из-за технической проблемы.

Inquam Photos / George Călin

Inquam Photos / George Călin

Как рассказал командир 74-го полка, во время пуска была потеряна связь между пусковой установкой и командным пунктом.

Система Patriot автоматически переключила пуск на другую пусковую установку.

Пока неизвестно, была ли потеря связи связана с неисправностью зенитной системы или это была человеческая ошибка.

Начальник штаба ВВС, генерал Виорел Пане заявил, что "техническая проблема" вызвала "небольшую задержку" в запуске "ракеты № 3" во время учений.

Учения проходили на полигоне Капу Мидия в присутствии премьер-министра Марчела Чолаку, председателя Сената Николае Чуке и прессы.

Румынская армия поставила на вооружение системы Patriot, вошедшие в состав ВВС Румынии, в 2020 году.

В конце сентября стало известно, что из-за инцидентов с падением российских дронов Румыния перемещает системы противовоздушной обороны ближе к своим селам на Дунае, граничащим с Украиной.

Также СМИ сообщали, что Румыния в ближайшее время получит современную систему защиты от беспилотников.