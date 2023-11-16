Запропонований Європейською комісією 12-й пакет санкцій проти РФ включає обмеження щодо десятків осіб, серед яких, ймовірно, син колишнього президента РФ Дмитрія Медведєва і родичка Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.

Серед осіб, яких Єврокомісія хоче додати до існуючих санкційних списків, є двоюрідна сестра Путіна Анна Цивільєва, яка очолює фонд "Захисники вітчизни", що підтримує російських солдатів, які воюють в Україні.

Також до розширеного списку потрапив Ілля Медведєв, чиє ім'я та дата народження збігаються з ім'ям та датою народження єдиного сина колишнього президента Дмитрія Медведєва. Його звинувачують в організації дезінформаційної та пропагандистської кампанії в Україні.

Включення родичів високопосадовців, включно з родиною Путіна, викличе гнів у Кремлі, пише видання.

У центрі пропозицій, які ще мають бути схвалені лідерами ЄС на наступному саміті в грудні, – кроки, спрямовані на обмеження комерційних доходів Росії. Вони включають повну заборону на продаж всередині Євросоюзу російських необроблених алмазів і ювелірних виробів з використанням дорогоцінних каменів з сибірських шахт країни.

Це може вилучити з кремлівської казни понад 4,5 млрд євро на рік, кажуть в ЄС.

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель разом із Європейською комісією 15 листопада представили державам-членам пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії.

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".

Також Єврокомісія пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухилянню від санкцій Європейського Союзу.