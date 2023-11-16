Предложенный Европейской комиссией 12-й пакет санкций против РФ включает ограничения в отношении десятков лиц, среди которых, вероятно, сын бывшего президента РФ Дмитрия Медведева и родственница Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Guardian.

Среди лиц, которых Еврокомиссия хочет добавить в существующие санкционные списки, есть двоюродная сестра Путина Анна Цивильева, которая возглавляет фонд "Защитники отечества", поддерживающий российских солдат, воюющих в Украине.

Также в расширенный список попал Илья Медведев, чье имя и дата рождения совпадают с именем и датой рождения единственного сына бывшего президента Дмитрия Медведева. Его обвиняют в организации дезинформационной и пропагандистской кампании в Украине.

Включение родственников чиновников, включая семью Путина, вызовет гнев в Кремле, пишет издание.

В центре предложений, которые еще должны быть одобрены лидерами ЕС на следующем саммите в декабре, – шаги, направленные на ограничение коммерческих доходов России. Они включают полный запрет на продажу внутри ЕС российских необработанных алмазов и ювелирных изделий с использованием драгоценных камней из сибирских шахт страны.

Это может изъять из кремлевской казны более 4,5 млрд евро в год, говорят в ЕС.

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией 15 ноября представили государствам-членам предложение по двенадцатому пакету санкций против России.

Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и ІТ-секторов РФ, а также "других важных экономических операторов".

Также Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты на импорт и экспорт, а также меры, направленные на увеличение потолка цены на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза.