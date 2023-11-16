ЗМІ: Президентка Єврокомісії планує поїздку на Близький Схід

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Близький Схід, щоб спробувати домогтися захисту цивільного населення на тлі конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, відкриття нових гуманітарних коридорів і подальшої підготовки регіону до мирних переговорів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Своє близькосхідне турне також анонсував високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Боррель спочатку відвідає ізраїльський кібуц, на який було скоєно напад 7 жовтня, після чого зустрінеться з міністром закордонних справ Ізраїлю, спеціальним координатором ООН і представниками сімей заручників.

Потім він полетить до Рамалли на зустріч з президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом, після чого відвідає Бахрейн, Саудівську Аравію та Йорданію, де проведе переговори з лідерами цих країн, а також з представниками Іраку та Кувейту.

Фон дер Ляєн, яка раніше відвідувала Ізраїль, не планує поїздки до Тель-Авіва, а здійснить візити до Єгипту та Йорданії.

Джерела повідомляють, що лідери працюють разом, щоб донести спільне послання про "бачення поза межами смерті і руйнувань", щоб допомогти забезпечити дорожню карту для Гази після війни.

Вони також попередять, що насильство щодо поселенців на Західному березі річки Йордан є "абсолютно неприйнятним" і йому має бути покладено край.

Нагадаємо, на нещодавній щорічній конференції дипломатів ЄС Боррель окреслив основні пріоритети Євросоюзу в умовах війни на Близькому Сході.

Варто зазначити, що минулого місяця президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн адресували листа, в якому співробітники виконавчого органу ЄС висловили невдоволення її позицією стосовно ескалації на Близькому Сході.