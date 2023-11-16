СМИ: Президент Еврокомиссии планирует поездку на Ближний Восток

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Ближний Восток, чтобы попытаться добиться защиты гражданского населения на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС, открытия новых гуманитарных коридоров и дальнейшей подготовки региона к мирным переговорам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Свое ближневосточное турне также анонсировал высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Боррель сначала посетит израильский кибуц, на который было совершено нападение 7 октября, после чего встретится с министром иностранных дел Израиля, специальным координатором ООН и представителями семей заложников.

Затем он полетит в Рамаллу на встречу с президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, после чего посетит Бахрейн, Саудовскую Аравию и Иорданию, где проведет переговоры с лидерами этих стран, а также с представителями Ирака и Кувейта.

Фон дер Ляйен, которая ранее посещала Израиль, не планирует поездки в Тель-Авив, а совершит визиты в Египет и Иорданию.

Источники сообщают, что лидеры работают вместе, чтобы донести общее послание о "видении за пределами смерти и разрушений", чтобы помочь обеспечить дорожную карту для Газы после войны.

Они также предупредят, что насилие в отношении поселенцев на Западном берегу реки Иордан "абсолютно неприемлемо" и ему должен быть положен конец.

Напомним, на недавней ежегодной конференции дипломатов ЕС Боррель очертил основные приоритеты Евросоюза в условиях войны на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что в прошлом месяце президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен адресовали письмо, в котором сотрудники исполнительного органа ЕС выразили недовольство ее позицией относительно эскалации на Ближнем Востоке.