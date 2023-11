Головний дипломат ЄС анонсував переговорне турне Близьким Сходом

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель проведе серію зустрічей на Близькому Сході у пошуках " політичного горизонту" для розв’язки в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив у своєму Twitter (X).

Боррель повідомив, що цього тижня відвідає Ізраїль, Палестину, Бахрейн, Саудівську Аравію, Катар і Йордан, щоб обговорити гуманітарний доступ у сектор Гази і політичні питання.

I will travel to Israel, Palestine, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar & Jordan this week to discuss humanitarian access & assistance & political issues with regional leaders



We need a political horizon looking towards the two state solution. This can only be achieved through dialogue