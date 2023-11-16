У парламенті Туреччини відклали схвалення вступу Швеції в НАТО

Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні у четвер вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу через "відсутність ясності щодо питання".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

На засіданні парламентського комітету виступав заступник міністра закордонних справ Туреччини Буряк Акчапар. Він заявив, що вступ Швеції в НАТО "зробить євроатлантичний регіон безпечнішим" і "сприятиме нашим двостороннім відносинам".

Турецький посадовець також вказав, що спостерігає "позитивні зміни" у сприйнятті у Швеції "легітимних занепокоєнь" Туреччини у сфері безпеки, передусім пов’язаних із протидією курдським організаціям.

Акчапар додав, що Швеція має представити Туреччині "дорожню карту, яка містить їхні обов’язки й кроки, які вони мають вжити" для протидії тероризму.

Після обговорень комітет за пропозицією депутатів владної Партії справедливості та розвитку вирішив відкласти схвалення вступу Швеції в НАТО "через відсутність ясності щодо питання, яке обговорюється, та недостатньої зрілості переговорів".

Коли відбудеться чергове обговорення, не уточнюється.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган минулого місяця після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.

Голова парламентського комітету Туреччини у закордонних справах Фуат Октай нещодавно заявив, що Анкара не поспішатиме схвалювати членство Швеції в НАТО. Водночас Ердоган пообіцяв сприяти схваленню заявки, "доки наші партнери ставляться до нас позитивно".

Окрім Туреччини, шведську заявку на вступ в НАТО не схвалила також Угорщина.