Угорщина далі зволікає з заявкою Швеції на вступ до НАТО

Парламент Угорщини все ще не готовий ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО: це питання не буде включено до порядку денного майбутньої парламентської сесії попри очікування і попередні запевнення.

Про це заявила в середу депутатка Агнеш Вадаї, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Минуло півтора року відтоді, як Швеція вирішила подати заявку на вступ до НАТО. Попри обіцянку Будапешта, що він не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції, нині це здається неминучим.

Туреччина, ще одна країна, яка не схвалила заяву Швеції, наближається до її ратифікації. В Анкарі спостерігається прогрес, і парламентський комітет у закордонних справах має проголосувати з цього питання в четвер. Після цього ратифікація Угоди турецьким парламентом може відбутися швидко.

За даними видання, президент Реджеп Таїп Ердоган планує відвезти позитивні новини на цю тему до Берліна в п'ятницю, де він зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Тим часом на засіданні угорського парламенту наступного тижня в Будапешті це питання не стоятиме на порядку денному, оскільки угорський парламент не готовий ратифікувати заявку Швеції, підтвердила пресі в середу Вадаї.

Раніше прем'єр-міністр Віктор Орбан заявляв, що схвалення Угорщиною заявки є "простою формальністю", оскільки це питання вже обговорювалося і розглядалося в комітетах.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 8 листопада закликав Будапешт припинити зволікати з ратифікацією вступу Швеції.

Раніше в адміністрації Орбана заявили, що Угорщина очікує "пояснень" від Швеції щодо її критики на адресу Будапешта, перш ніж парламент країни ратифікує протокол про її вступ у НАТО.