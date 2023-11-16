Укр Рус Eng

Стефанішина обговорила з Кемероном у Києві рух України в НАТО

Четвер, 16 листопада 2023, 17:28

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зустрілась із новим міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном під час його візиту в Києві.

Про це Стефанішина повідомила в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Віцепрем’єрка вказала, що незабаром Україна відзначатиме десяту річницю Революції Гідності. "Роздумуючи над історичними змінами, які пережили Україна та Європа, обговорили подальшу інтеграцію України в євроатлантичну спільноту", – додала вона.

В офісі Стефанішиної додали, що під час зустрічі з головою британського МЗС "йшлося зокрема про системні трансформації, які продовжуються у країні попри повномасштабну російську агресією".

"Ольга Стефанішина та Девід Кемерон обговорили поступ України до членства в НАТО та розширення співпраці між Альянсом та Україною після саміту у Вільнюсі", – вказали там.

Кемерон в Одесі похвалив успіхи ЗСУ на Чорному морі

Експрем’єр Британії Девід Кемерон свій перший робочий візит за кордон на новій посаді здійснив в Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

На зустрічі Кемерон запевнив, що Британія працюватиме над тим, аби зберегти увагу до України. Також голова британського МЗС вказав, що РФ дарма сподівається перечекати війну.

Читайте також: Прем’єр закордонних справ: Британія змінює міністрів та повертає до влади Девіда Кемерона.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Стефанішина Велика Британія