Стефанішина обговорила з Кемероном у Києві рух України в НАТО

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зустрілась із новим міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном під час його візиту в Києві.

Про це Стефанішина повідомила в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Віцепрем’єрка вказала, що незабаром Україна відзначатиме десяту річницю Революції Гідності. "Роздумуючи над історичними змінами, які пережили Україна та Європа, обговорили подальшу інтеграцію України в євроатлантичну спільноту", – додала вона.

