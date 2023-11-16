Стефанішина обговорила з Кемероном у Києві рух України в НАТО

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зустрілась із новим міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном під час його візиту в Києві.

Про це Стефанішина повідомила в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Віцепрем’єрка вказала, що незабаром Україна відзначатиме десяту річницю Революції Гідності. "Роздумуючи над історичними змінами, які пережили Україна та Європа, обговорили подальшу інтеграцію України в євроатлантичну спільноту", – додала вона.

It was our great pleasure to welcome @David_Cameron in his new role.

In a few days, we will mark the 10th anniversary of the Revolution of Dignity. Reflecting on the historic changes Ukraine & Europe lived through, discussed further 🇺🇦integration into the Euro-Atlantic community pic.twitter.com/XIpxHR26Ol November 16, 2023

В офісі Стефанішиної додали, що під час зустрічі з головою британського МЗС "йшлося зокрема про системні трансформації, які продовжуються у країні попри повномасштабну російську агресією".

"Ольга Стефанішина та Девід Кемерон обговорили поступ України до членства в НАТО та розширення співпраці між Альянсом та Україною після саміту у Вільнюсі", – вказали там.

Експрем’єр Британії Девід Кемерон свій перший робочий візит за кордон на новій посаді здійснив в Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

На зустрічі Кемерон запевнив, що Британія працюватиме над тим, аби зберегти увагу до України. Також голова британського МЗС вказав, що РФ дарма сподівається перечекати війну.

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